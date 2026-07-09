Iran, attacchi Usa nella notte: le immagini del raid su Bandar Abbas

Nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran. Nelle prime ore di giovedì mattina, i militari americani hanno colpito l’aeroporto di Iranshahr, uccidendo almeno una persona. Preso di mira anche il ponte ferroviario di Aq Tekeh Khan, nel nord-est del Paese. Esplosioni sono state segnalate pure in diverse regioni costiere strategiche, tra cui le città portuali di Bandar Abbas, Sirik, Chabahar e Bushehr. Nelle immagini, girate con i cellulari da cittadini iraniani, si vede il fuoco divampare in lontananza e una colonna di fumo levarsi alta sulla città. Impressionante anche il rumore, forte nonostante il video sia stato realizzato lontano dal luogo dell’esplosione.