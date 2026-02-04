Spagna, la tempesta Leonardo colpisce l'Andalusia: il salvataggio di una famiglia a Cadice

La tempesta Leonardo sta colpendo con forza la regione dell’Andalusia, nel sud della Spagna. I servizi di emergenza locali hanno riferito che sono state evacuate in via preventiva più di 3.000 persone dalle zone soggette a inondazioni nelle province di Cadice, Jaén e Malaga. Nelle immagini, il salvataggio di una famiglia ad Alcalá de los Gazules, rimasta isolata nella propria casa di campagna a causa del maltempo. Sette giorni fa sulla regione di Madrid si era abbattuta una violenta tempesta di neve.