Spagna, il fiume Guadalente rischia di esondare: bloccati gli accessi nella zona di Jerez

Prosegue l’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore l’Andalusia, nel sud della Spagna, dove la tempesta Leonardo ha già portato all’evacuazione preventiva di oltre 3.000 persone. Le scuole sono state chiuse, così come molte strade, come quelle di accesso nella zona di Jerez, nelle vicinanze del fiume Guadalente, che sembra prossimo a esondare. All’altezza di Priego de Córdoba, invece, una frana e la caduta di un grande albero hanno costretto alla chiusura della strada A-4154. Paralizzato il traffico ferroviario: l’unico treno dell’alta velocità che al momento sta circolando è il Madrid-Cordova, ha riferito su X la compagnia ferroviaria spagnola Renfe. Sette giorni fa sulla regione di Madrid si era abbattuta una violenta tempesta di neve.