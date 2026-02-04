Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia la visita al Quirinale dal presidente Mattarella

(LaPresse) Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti, ha annunciato una notizia storica: per la prima volta in 76 edizioni, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio al Quirinale, dove Conti, Laura Pausini e i cantanti dei Big in gara incontreranno il presidente Sergio Mattarella. Conti ha definito l’evento “una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”, sottolineando l’importanza del riconoscimento istituzionale per la manifestazione.