Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 4 febbraio 2026

Ultima ora

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia la visita al Quirinale dal presidente Mattarella

LaPresse
LaPresse

(LaPresse) Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti, ha annunciato una notizia storica: per la prima volta in 76 edizioni, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio al Quirinale, dove Conti, Laura Pausini e i cantanti dei Big in gara incontreranno il presidente Sergio Mattarella. Conti ha definito l’evento “una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”, sottolineando l’importanza del riconoscimento istituzionale per la manifestazione.