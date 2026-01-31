Sanremo 2026, i duetti: Paradiso con gli Stadio, la Fagnani con Fulminacci e all’Ariston torna anche Britti

Sarà una serata di grandi brani e di forti emozioni quella di venerdì 27 febbraio, quarta serata del Festival di Sanremo, durante la quale è prevista l’interpretazione – esecuzione – da parte dei 30 Artisti della sezione Campioni – di una Cover scelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della Serata delle Cover. Nella serata cover del Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza duetteranno con Cristina D’Avena sulle note di ‘Occhi di gatto’, mentre Dargen D’Amico eseguirà ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso. Lo ha annunciato il direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, durante il Tg1 delle 13.30.

Questi gli altri duetti