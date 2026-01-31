Sanremo 2026, i duetti: Paradiso con gli Stadio, la Fagnani con Fulminacci e all’Ariston torna anche Britti

Sarà una serata di grandi brani e di forti emozioni quella di venerdì 27 febbraio, quarta serata del Festival di Sanremo, durante la quale è prevista l’interpretazione – esecuzione – da parte dei 30 Artisti della sezione Campioni – di una Cover scelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della Serata delle Cover. Nella serata cover del Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza duetteranno con Cristina D’Avena sulle note di ‘Occhi di gatto’, mentre Dargen D’Amico eseguirà ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso. Lo ha annunciato il direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, durante il Tg1 delle 13.30.
Questi gli altri duetti
- Eddie Brock canterà ‘Portami via’ con Fabrizio Moro.
- Elettra Lamborghini ‘Aserejé’ con Las ketchup.
- Enrico Nigiotti ‘En e Xanax’ con Alfa.
- Ermal Meta ‘Golden hour’ con Dardust’.
- Ditonellapiaga duetterà con TonyPitony sulle note di ‘The lady is a tramp’.
- Tommaso Paradiso canterà ‘L’ultima luna’ con gli Stadio.
- Fedez e Marco Masini eseguiranno ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser.
- Francesco Renga ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri.
- J-Ax ‘E la vita, la vita’ con Ligera county fam.
- Arisa canterà ‘Quello che le donne non dicono’ con il coro del Teatro Regio di Parma.
- Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan.
- Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani.
- Lda & aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio de Piscopo.
- Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello.
- Levante, ‘I maschi’ con Gaia.
- Luche’, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani.
- Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro al cuore’ con Claudio Santamaria.
- Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna.
- Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori Sas.
- Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia.
- Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele.
- Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko.
- Raf, ‘The riddle’ con The Kolors.
- Sal da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo.
- Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci.
- Sayf, ‘Hit the road jack’ con Alex Britti e Mario Biondi.
- Serena Brancale, ‘Besame mucho’ con Gregory Porter e Delia.
- Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & Band.