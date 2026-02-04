Kate Middleton si cimenta nella realizzazione di jeans durante la visita in un’azienda

(LaPresse) Dopo una visita a un lanificio gallese, la principessa del Galles Kate Middleton si è recata a Hiut Denim, azienda a conduzione familiare con sede a Cardigan, specializzata nella produzione di jeans in denim di alta qualità. Durante l’incontro, la principessa ha preso parte direttamente al processo produttivo, cimentandosi nel taglio dei modelli e nella cucitura. Ha raccontato di avere esperienza limitata nel cucito, ammettendo di aver realizzato soltanto un paio di pigiami, che ha definito “la cosa più avventurosa che abbia mai fatto”. Nel corso della sua prima uscita in solitaria dell’anno, la principessa ha inoltre discusso con i dipendenti dei temi della sostenibilità, del riciclaggio e della provenienza dei materiali.