Regno Unito, Kate visita un lanificio e ricama un grande copriletto

(LaPresse) Martedì, la principessa del Galles Kate Middleton si è cimentata nel ricamo in un lanificio di Haverfordwest, nel Galles.

La principessa ha visitato Melin Tregwynt, dove ha potuto osservare i lavoratori all’opera nella creazione di coperte e altri prodotti in lana. Ha anche ricamato un grande copriletto e incontrato un designer. Gruppi di sostenitori hanno atteso al freddo per poter vedere la principessa.