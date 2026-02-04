Governo, Conte: "Prende in giro italiani, vuole una stretta di vite contro manifestazioni"

(LaPresse) “Questo governo sta prendendo in giro i cittadini, vuole fare una stretta di vite per impedire le manifestazioni di dissenso, di protesta. Nulla per quel che riguarda il bisogno reale dei cittadini, che non riescono a uscire, non prendono la metropolitana, non riescono a uscire la sera in modo sicuro nelle strade, nelle periferie e nei centri storici. E soprattutto questo governo si è completamente dimenticato che c’è un decreto bollette che ha promesso e non ha realizzato, il crollo della produzione industriale, i salari reali, non vogliono il salario minimo legale, non hanno ancora adottato gli aiuti per le ultime popolazioni colpite dal maltempo, la sanità zero, liste d’attesa completamente allungate e non fanno nulla per accorciarle, niente di niente. Soltanto una stretta di vite a loro comodo per impedire manifestazioni per strada”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti a margine della presentazione del libro “Divide et impera. La separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini”, presso la sala Nassirya del Senato.