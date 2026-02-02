Dl Sicurezza, fermo preventivo e cauzione: le proposte del governo. Meloni alle opposizioni: “Collaboriamo”

Il governo Meloni vuole fare il punto sul decreto Sicurezza in seguito agli scontri avvenuti a Torino. La guerriglia di sabato, durante la manifestazione in solidarietà del centro sociale Askatasuna, ha causato circa 100 feriti tra le forze dell’ordine e ha scatenato diverse polemiche tra le fila dei partiti politici. Nel testo del dl potrebbe essere inserito il fermo preventivo di 12 ore, voluto dal ministro dell’Interno Mateo Piantedosi, mentre il vicepremier Matteo Salvini chiede che venga esteso a 48 ore. Sul tavolo della discussione c’è anche un’eventuale cauzione, che secondo il ministro dei Trasporti e leader della Lega, dovrebbe essere pagata da chi organizza i cortei.

Dl Sicurezza, nuovi provvedimenti in Cdm questa settimana

“I temi della Sicurezza sono al centro delle preoccupazioni degli italiani e del Parlamento, che se ne occuperà sia nelle comunicazioni che farà il ministro dell’Interno Piantedosi già domani, e poi nei provvedimenti che il governo sta mettendo a punto e che esaminerà il Consiglio dei Ministri previsto questa settimana”, ha annunciato il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, lasciando palazzo Chigi dopo la riunione convocata dalla premier Giorgia Meloni.

“C’è un’emergenza e i fatti di Torino hanno dimostrato che c’è un’organizzazione, che già c’era in realtà ma che ha manifestato la sua virulenza quasi diventando un fatto di terrorismo di fronte al quale il Paese, per richiesta diffusa di tutti i cittadini e condanna che noi riteniamo sia sincera di tutte le forze politiche, induce a delle iniziative ulteriori nel solco della nostra tradizione giuridica, nel rispetto dei principi costituzionali, ma con l’obiettivo di un’azione sempre più efficace”, ha concluso il senatore.

Appello di Meloni all’opposizione: “Stretta collaborazione istituzionale”

“La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il governo ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell’ordine e, in questa delicata fase – anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein – intendono rivolgere all’opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale”. E’ quanto si legge nella nota diffusa da palazzo Chigi al termine della riunione presieduta dalla premier “per fare il punto sui recenti gravi episodi di violenza contro le forze dell’ordine e sui provvedimenti da adottare a garanzia della Sicurezza dei cittadini e dell’ordine pubblico”.

Al vertice hanno preso parte i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, nonché il capo della Polizia Vittorio Pisani, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo e il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro.

Chigi: “Risoluzione unitaria con l’opposizione”

“I capigruppo di maggioranza hanno ricevuto mandato” dal governo “di proporre a quelli di opposizione la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di Sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana in occasione delle relazioni del ministro Matteo Piantedosi”, si legge ancora nella nota diffusa da palazzo Chigi.