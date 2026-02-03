Serie A: Roma ko a Udine, giallorossi restano quinti in classifica

La Roma fallisce il sorpasso alla Juventus e resta al quinto posto in classifica.

Nel posticipo del lunedì della 23ma di serie A i giallorossi sono stati sconfitti 1-0 dall’Udinese al Bluenergy Stadium. Decisivo il gol di Ekkelenkamp ad inizio ripresa. La squadra di Gasperini ferma a 43 punti, a due lunghezze dalla Juventus, quarta, e a -3 dal Napoli, terzo. I friulani invece salgono a 32 purti agganciando la Lazio.

Il turno si completerà stasera con la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Milan. I rossoneri vogliono blindare il secondo posto e restare in scia dell’Inter capolista. Allegri senza Pulisic e Saelemaekers. Italiano non ha più Holm e Immobile, passati rispettivamente alla Juve e al Paris FC. Subito convocato Joao Mario.