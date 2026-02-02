La Roma cade a Udine e vede fermarsi il cammino Champions. La formazione di Gasperini viene sconfitta dai friulani, che si impongono di misura per 1-0 nell’incontro valido per la 23/a giornata di Serie A. E’ il destro vincente di Ekkelenkamp, con la deviazione complice di Malen, a decidere il match alla Blue Energy Arena. I giallorossi sfiorano il pareggio al 97′ con Mancini, salva Okoye con una grande parata. In classifica la Roma resta a 43 punti e scivola al quinto posto, scavalcata dalla Juventus, secondo successo di fila per l’Udinese che sale a 32 insieme alla Lazio.
Udinese-Roma 1-0, i giallorossi scivolano al quinto posto
Al Blue Energy Stadium decide Ekkelenkamp. I capitolini sfiorano il pareggio nel recupero