Olimpiadi 2026, tiratori scelti della Polizia di Stato nel piano sicurezza

(LaPresse) Per garantire la sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 saranno impiegati anche i tiratori scelti della Polizia di Stato, uno dei reparti più specializzati delle forze dell’ordine italiane. Nati ufficialmente il 10 maggio 1975, oggi rappresentano una realtà consolidata, operativa presso le principali Questure e negli scali aeroportuali del Paese. Il loro elevato profilo professionale è il risultato di un addestramento continuo e altamente qualificato, svolto con strumentazioni all’avanguardia. Un impegno costante verso l’eccellenza racchiuso nel motto latino che li identifica: “Perfectio sine haesitatione”, ovvero perfezione senza esitazione. Il percorso formativo di questi specialisti culmina in un corso intensivo di 12 settimane presso il Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno, in provincia di Roma. Qui vengono perfezionate le capacità di tiro di precisione con armi lunghe, fondamentali per le attività di protezione a distanza di persone e obiettivi sensibili. Nel corso degli anni, i tiratori scelti hanno operato in numerosi eventi di massimo rilievo, garantendo la sicurezza in contesti particolarmente delicati come il recente Giubileo, le esequie di Papa Francesco, le visite di Capi di Stato e i Vertici G7. Un’esperienza che ora confluisce anche nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A oltre cinquant’anni dalla loro istituzione, i tiratori scelti della Polizia di Stato continuano a rappresentare un presidio fondamentale per la sicurezza nazionale e un simbolo di eccellenza operativa al servizio del Paese.