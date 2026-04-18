Iran, Trump: "Colloqui ottimi, sta andando tutto per il meglio"

Il presidente Usa Donald Trump ha commentato gli ultimi sviluppi della guerra con l’Iran, dopo che Teheran ha fatto marcia indietro sulla decisione di riaprire lo Stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ha minimizzato l’accaduto: “Stiamo avendo ottimi colloqui”, ha detto nel corso della firma di un ordine esecutivo sui farmaci psichedelici nello Studio Ovale. “Sta andando tutto per il meglio: hanno fatto i furbi, come fanno da 47 anni”, ha detto Trump aggiungendo: “Volevano chiudere di nuovo lo Stretto, come fanno da anni, ma non possono ricattarci”.