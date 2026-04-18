Papa: "Non è nel mio interesse discutere con Trump"

“C’è stata una certa narrazione che non è stata accurata in tutti questi aspetti, ma a causa della situazione politica creata quando il primo giorno del viaggio, il Presidente degli Stati Uniti ha fatto alcuni commenti su di me”. Lo ha detto Papa Leone XIV durante il viaggio dal Camerun all’Angola, tornando sulle polemiche con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Gran parte di ciò che è stato scritto da allora sono più commenti su commenti cercando di interpretare ciò che è stato detto – ha aggiunto -. Solo un piccolo esempio: il discorso che ho fatto all’incontro di preghiera per la pace un paio di giorni fa è stato preparato due settimane fa, ben prima che il presidente commentasse me stesso e il messaggio di pace Eppure, guarda caso, è stato visto come se stessi cercando di discutere, ancora una volta, con il presidente, cosa che non è affatto il mio interesse. Signore, ma sto anche cercando modi per promuovere la giustizia nel nostro mondo, per promuovere la pace nel nostro mondo”.