Olimpiadi 2026, Nando Pagnoncelli tedoforo a Bergamo

(LaPresse) Nando Pagnoncelli, tra gli istitutori di Fondazione CESVI, ha partecipato come di tedoforo alla tappa bergamasca delle Olimpiadi 2026. “Questa fiaccola rappresenta l’Italia che mette a fattor comune sensibilità e competenze per cambiare il mondo”, ha dichiarato il sondaggista. “Portare questo simbolo a Bergamo, dove ha avuto inizio l’avventura di CESVI, significa ribadire che la solidarietà è uno stile di vita serio e rigoroso, a servizio degli altri, portato avanti con preparazione e passione, mantenendo uno sguardo innovativo e rivolto al futuro per il bene comune”.