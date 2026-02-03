Niscemi, sindaco Gela: "Proposto cessione parte piana di Gela per ricostruzione"

“La proposta nostra qual è stata? Gela e Niscemi hanno un territorio praticamente unico, chiaramente con una parte che ricade nel territorio di Gela e una parte che ricade nel territorio di Niscemi, la cosiddetta Piana di Gela. Noi abbiamo fatto degli studi, che stanno continuando con i miei uffici tecnici, e vogliamo prendere la porzione utile, di proprietà del Comune, quindi senza espropriare terreni a nessuno, e cederli formalmente al Comune di Niscemi in modo da poter pensare ad una ricostruzione”. Lo ha detto Terenziano Di Stefano, sindaco di Gela, intervistato da LaPresse in merito alla proposta di cedere una porzione della Piana di Gela al Comune di Niscemi e sulle parole pronunciate dal ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.

“L’idea era di mettere a disposizione un’area sicura in modo tale che il governo nazionale e regionale, quando andranno a stanziare le somme per una ricostruzione, sapranno già dove poterlo fare – prosegue il sindaco – Chi nasce in un territorio, chi da generazioni si trova in quel territorio, prospettare di andare via per andare da un’altra parte è una seconda mazzata, dopo quella di aver perso la casa”.