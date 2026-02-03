Frana Niscemi, sindaco Gela: “Da Musumeci parole che offendono lavoro sindaci”

“Musumeci, che ha fatto il presidente della Regione, che ha fatto anche il Presidente della Regione, doveva tutelare i sindaci, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Sono parole che offendono quello che è il lavoro dei sindaci. Sono parole che si potevano , in un momento del genere, evitare. Oggi c’è, fortunatamente, una procura attenta che sta portando avanti queste azioni e vedremo quello che uscirà”. Lo ha detto Terenziano Di Stefano, sindaco di Gela, intervistato da LaPresse, commentando le parole pronunciate dal ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci sull’idea di una sottovalutazione del rischio frana a Niscemi. “In questo momento c’è un dibattito politico su responsabilità dei mancati interventi, delle mancate segnalazioni – prosegue il sindaco – Il dibattito in questo momento che tiene banco è, appunto, cercare di trovare un colpevole per tutto quello che è successo, o comunque capire quali sono state le inefficienze”.