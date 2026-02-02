Sicurezza, Santanchè: "A Torino è stato attaccato lo Stato"

“Mi auguro ci siano delle pene esemplari per quello che è successo a Torino e che ci sia un lavoro perché lo Stato non si può picchiare, calciare, sparare, perché ieri hanno attaccato lo Stato, perché un poliziotto lo Stato”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè parlando dei disordini avvenuti sabato a Torino durante il corteo per Askatasuna, a margine del convegno “Attrattiva italiana e grandi eventi”. Commentando poi la proposta del ministro Matteo Salvini di chiedere una caparra a chi organizza manifestazioni, Santanchè ha detto: “Su questo non ho fatto una riflessione, può essere, bisogna studiarla, bisogna vedere. Tutto ha un senso, perché comunque dobbiamo mettere a terra che gli episodi che ci sono stati ieri a Torino, che ci sono stati un po’ anche a Milano nei giorni passati, non si debbano più ripetere perché vuol dire che stanno toccando lo Stato quindi noi difenderemo le nostre forze dell’ordine senza se e senza ma con tutti gli strumenti necessari e non credo che dovremmo dividerci perché non credo che anche dall’altra parte ci sia qualcuno che vuole che le nostre forze dell’ordine vengano trattate come sono state trattate. Abbiamo un ministro degli Interni molto bravo, un prefetto, un questore, insomma una squadra che si sta dando molto da fare. La sicurezza è molto importante ma sono certa che ci faremo trovare pronti”, ha concluso.