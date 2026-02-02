Maltempo a Cuba, la mareggiata invade il Malecón a L'Avana

L’avanzata di un fronte freddo su Cuba ha causato domenica inondazioni lungo la costa dell’Avana, in particolare sul Malecón, con onde alte fino a quattro metri e forti venti. Secondo quanto riportato dai media statali, sono state effettuate evacuazioni nelle zone più basse della città, ma non sono state fornite informazioni sul numero degli evacuati.

Secondo quanto riportato dal Sistema Meteorologico Cubano, nelle prime ore di domenica si sono verificate raffiche di vento fino a 72 chilometri all’ora.