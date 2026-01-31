Torino, corteo pro Askatasuna: la brutale aggressione a un poliziotto

(LaPresse) Un gruppo di manifestanti circonda e aggredisce un poliziotto, in dieci contro uno, brandendo anche un martello. Le immagini sono contenute in un video diffuso sui social dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dall’ex senatore del Partito democratico Stefano Esposito. Il filmato è stato girato in corso Regina Margherita, a Torino, nei pressi dell’ingresso del campus Luigi Einaudi dell’Università e dell’ex sede del centro sociale Askatasuna, sgomberata lo scorso 18 dicembre. Il video documenta una fase particolarmente violenta delle tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine scoppiate nell’area.