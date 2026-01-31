Roma, l’angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina

C’è un angelo con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su un affresco al fianco del busto di Umberto II di Savoia nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Secondo quanto riporta Repubblica sull’affresco, prima di un recente restauro, ci sarebbe stato un “cherubino generico“, che adesso invece avrebbe le sembianze della premier “alata, che regge un cartiglio con disegnato lo Stivale”. Dalla ricostruzione del quotidiano, il restyling non sarebbe opera dei restauratori professionali a cui erano affidati lavori in altre parti di una delle basiliche più antiche della Capitale, ma di Bruno Valentinetti, che “si presenta come sacrestano, ma anche decoratore” e che potrebbe essere lo stesso Valentinetti che nel 2008 fu “candidato nelle file de La Destra – Fiamma Tricolore nel primo municipio di Roma”. Secondo una testimone sentita dal quotidiano, l’uomo sarebbe un “volontario che è tutte le mattine in chiesa dalle 8 alle 12″.“Chiediamo che il Ministro della Cultura Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma. Quanto emerso non è accettabile“, afferma la capogruppo del Pd in commissione cultura della Camera, Irene Manzi.