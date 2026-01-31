Roma, un angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina

C’è un angelo con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su un affresco al fianco del busto di Umberto II di Savoia nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Lo rivela Repubblica, evidenziando che sull’affresco, prima di un recente restauro, ci sarebbe stato un “cherubino generico“, che adesso invece avrebbe le sembianze della premier “alata, che regge un cartiglio con disegnato lo Stivale”. Dalla ricostruzione del quotidiano, il restyling non sarebbe opera dei restauratori professionali a cui erano affidati lavori in altre parti di una delle basiliche più antiche della Capitale, ma di Bruno Valentinetti, che “si presenta come sacrestano, ma anche decoratore” e che potrebbe essere lo stesso Valentinetti che nel 2008 fu “candidato nelle file de La Destra – Fiamma Tricolore nel primo municipio di Roma”. Secondo una testimone sentita dal quotidiano, l’uomo sarebbe un “volontario che è tutte le mattine in chiesa dalle 8 alle 12″.

Pd: “Giuli attivi Soprintendenza e avvii il ripristino”

“Chiediamo che il Ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma in merito alla notizia riportata da la Repubblica relativa al restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina. Quanto emerso non è accettabile“, ha commentato, in una nota, la capogruppo del Pd in commissione cultura della Camera, Irene Manzi. “L’ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato possa aver prodotto un’immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici. Il patrimonio culturale italiano non può essere piegato a letture improprie né tantomeno trasformato attraverso operazioni che ne compromettano l’autenticità e il valore storico. Indipendentemente dal fatto che si tratti del volto di Giorgia Meloni, riteniamo indispensabile un intervento immediato della Soprintendenza, finalizzato ad accertare i fatti, verificare la regolarità degli interventi effettuati e disporre il ripristino“, ha proseguito Manzi. “La tutela dei beni culturali è un dovere pubblico e una responsabilità istituzionale che non ammette ambiguità né ritardi“, conclude.

Oggi sopralluogo tecnici Soprintendenza

È atteso per oggi 31 gennaio il sopralluogo dei tecnici della Soprintendenza speciale di Roma alla Basilica di San Lorenzo in Lucina dove si trova l’affresco con l’angelo con il volto di Meloni. Lo apprende LaPresse. Ai funzionari è stata data l’indicazione di capire la natura dell’intervento fatto.