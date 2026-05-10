Hantavirus, ministra Salute Spagna: "Tutti i passeggeri della 'Hondius' sono asintomatici"

La ministra della Salute spagnola, Monica Garcia, ha dichiarato che tutte le persone a bordo della nave da crociera colpita dall’hantavirus erano “asintomatiche” al momento del suo arrivo in mattinata al porto di Granadilla. Garcia ha inoltre spiegato ai giornalisti a Tenerife che il primo gruppo di passeggeri e membri dell’equipaggio a sbarcare e a essere trasferito su un volo sarebbe stato composto da cittadini spagnoli. Prima del suo arrivo nelle acque al largo delle Isole Canarie, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la compagnia di crociere Oceanwide Expeditions avevano affermato che nessuno a bordo della MV Hondius presentava sintomi del virus. La nave non attraccherà al porto di Granadilla a Tenerife, ma rimarrà all’ancora, con passeggeri e parte dell’equipaggio trasferiti a terra con piccole imbarcazioni. Tutti coloro che sbarcheranno saranno sottoposti a controlli per verificare l’eventuale presenza di sintomi e saranno fatti scendere dalla nave solo quando i voli di evacuazione saranno pronti a trasportarli a destinazione. Tre persone sono morte dall’inizio dell’epidemia e cinque passeggeri che hanno lasciato la nave sono risultati positivi all’hantavirus, che può causare una malattia potenzialmente letale.