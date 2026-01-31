Pd, Schlein: "Ci vedrete nelle piazze per ascoltare gli italiani e spiegare il no al referendum"

Nelle prossime settimane “tutto il Pd sarà impegnato a tutti i livelli territoriali, ci vedrete nelle strade, nelle piazze, ai banchetti per spiegare le ragioni del no al referendum, e saremo anche impegnati in un percorso di ascolto” dei territori. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, da Napoli, a margine di un convegno organizzato da ‘Energia Popolare’ che fa capo a Stefano Bonaccini. “Chiederemo ai cittadini qual è la loro condizione materiale, quale la loro esperienza con la sanità pubblica, in un Paese in cui aspetti un anno e mezzo per la gastroscopia”, ha proseguito la leader dem.