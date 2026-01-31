Niscemi, il sindaco Conti replica al ministro Musumeci: “Città parte lesa”

(LaPresse) Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha risposto alle polemiche relative alla sottovalutazione del rischio frana indicata dal ministro Nello Musumeci, durante un punto stampa presso il Comune. Conti ha dichiarato che il documento in questione era un aggiornamento del piano P.A.I. già noto, e che il Comune di Niscemi aveva contribuito a modificarlo. “La città di Niscemi è parte lesa, qualora venissero verificate responsabilità”, ha aggiunto, sottolineando di non essere interessato a polemiche ma a una ricostruzione puntuale della vicenda. Il sindaco ha ribadito la sua tranquillità, affermando: “Io vado a letto con la coscienza a posto, i miei cittadini sono i miei unici giudici”. Il primo cittadino ha anche difeso la città, definendola un’importante realtà economica con 25.000 abitanti, sottolineando il contributo di Niscemi all’economia italiana, che supera il miliardo di euro grazie a settori come l’agricoltura, con coltivazioni di carciofi e frumento, e alle grandi aziende locali. Conti ha poi concluso affermando che Niscemi merita rispetto e non è un “piccolo comune” di serie B, ribadendo che la città ha numeri significativi, come attestato dalla Camera di Commercio. La questione verrà chiarita nei tempi dovuti, senza farne una polemica.