Cina, il premier inglese Starmer a Pechino incontra il presidente Xi Jinping

(LaPresse) I leader di Cina e Regno Unito si sono incontrati giovedì mentre le due nazioni cercano di migliorare le amare relazioni. Keir Starmer, il primo primo ministro britannico in visita in otto anni, stava tenendo colloqui con il leader cinese Xi Jinping nella Grande Sala del Popolo nel centro di Pechino. Si prevede che i due paesi firmeranno una serie di accordi nel corso della giornata. Starmer, diventato primo ministro nel luglio 2024, sta cercando di espandere le opportunità per le aziende britanniche in un momento in cui l’economia nazionale è lenta. Nel viaggio si sono uniti a lui più di 50 alti dirigenti aziendali, insieme ai leader di alcune organizzazioni culturali. Il leader del Regno Unito ha incontrato in precedenza Zhao Leji, presidente del parlamento cinese, il Congresso nazionale del popolo. Le relazioni si sono deteriorate negli ultimi anni a causa della crescente preoccupazione per l’attività di spionaggio cinese in Gran Bretagna, del sostegno della Cina alla Russia nella guerra in Ucraina e della repressione delle libertà a Hong Kong, l’ex colonia britannica restituita alla Cina nel 1997.