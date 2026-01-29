Torino, segue anziana per strada e la rapina nell'androne: le immagini del pedinamento

(LaPresse) . Era di ritorno da una passeggiata al mercato rionale di Piazza Nizza l’anziana di novantadue anni che, il 6 novembre scorso, intorno a mezzogiorno, è stata vittima di una rapina da parte di un uomo, già noto ai militari della Stazione di Torino Borgo San Salvario. Da quanto è emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza puntate lungo un tratto di marciapiede di via Nizza, il reo, dopo aver attraversato la carreggiata, avrebbe di colpo cambiato direzione, probabilmente per seguire proprio l’anziana vittima mentre si incamminava verso casa. Ed è stato infatti all’interno dell’androne dell’abitazione della donna che l’autore della rapina ha colpito, sorprendendo la novantaduenne alle spalle, Cina, il premier inglese Starmer a Pechino incontra il presidente Xi Jinping. L’uomo, un cinquantasettenne senza fissa dimora, è poi fuggito lasciando perdere le proprie tracce. Il racconto, lucido e puntuale dell’anziana e di altri testimoni, insieme alle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, hanno consentito ai militari di identificare l’uomo. Le indagini hanno portato all’emissione dell’ordinanza di misura cautelare in carcere da parte del Tribunale di Torino. Il dispositivo è stato notificato i giorni scorsi direttamente nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, dove il cinquantasettenne era già detenuto per altra causa.