Ice a Milano-Cortina 2026, Salvini: “Non ci saranno agenti ma solo 2 tecnici in sale operative”

A proposito della presenza di personale americano dell’Ice (la controversa agenzia statunitense anti-immigrazione, ndr) alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, “ci saranno due tecnici civili nelle sale operative quindi non ci saranno poliziotti americani per le strade di Milano, di Cortina, di Bormio. Ci saranno due tecnici nella sede preposta. È chiaro che è uno sforzo organizzativo importante“: lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione a Montecitorio del libro ‘Roberto Maroni. Discorsi politici e parlamentari’. “Voi sapete quanti taser sono in dotazione ai 3.200 agenti della polizia di Milano? Sei”, ha aggiunto Salvini, “quindi io invito il sindaco Sala, che si occupa della polizia locale, a occuparsene al meglio e ad andare avanti oltre la sperimentazione perché con sei pistole a impulsi elettrici per 3.200 agenti, è un dato che diciamo ha ampio margine di miglioramento“. Il leader leghista ha poi proseguito parlando della vicenda del 28enne ucciso da un agente di Polizia nel quartiere Rogoredo di Milano: “Mi spiace che a sinistra, compresa la segretaria del Pd, qualcuno polemizzi sul fatto di sangue di Rogoredo, dove un agente della Polizia di Stato ha fatto esclusivamente il suo lavoro difendendosi dall’estrazione di un’arma che solo successivamente si è scoperta a salve da parte di un personaggio noto in zona e alle cronache giudiziarie”, ha affermato, aggiungendo come “indagare per omicidio volontario un agente che ha difeso se stesso, la sua vita e i suoi colleghi di fronte a un pregiudicato mi sembra veramente ingeneroso. Fare politica sulla pelle di un poliziotto che sta soffrendo, perché ammazzare qualcuno ti segna per la vita, mi sembra veramente scorretto”.