Camorra: confisca beni per circa 30 milioni a imprenditore vicino a clan Belforte

La Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, a seguito del provvedimento emesso dalla Suprema Corte di Cassazione, hanno eseguito la confisca definitiva dei beni riconducibili ad un imprenditore casertano, operante nel settore del cemento e della ristorazione. L’operazione ha permesso di far incamerare al patrimonio dello Stato beni per un valore complessivo stimato in circa 30 milioni di euro: si tratta di due interi compendi aziendali e quote di altrettante società, do 62 immobili ubicati nelle province di Caserta, Benevento, Salerno e Parma (13 terreni, 14 abitazioni, 2 opifici industriali, 32 garage/magazzini ed 1 multiproprietà in costiera amalfitana), nonché di 47 rapporti finanziari e di 18 beni mobili registrati (2 autovetture e 16 mezzi industriali). La misura è stata eseguita nei confronti di un imprenditore contiguo all’organizzazione camorristica del clan ‘Belforte’, condannato in via definitiva per aver messo in piedi una strutturata modalità di riscossione del ‘pizzo’ fondato su sovrafatturazioni che nascondevano il prezzo delle estorsioni, corrisposto dai taglieggiati per ‘mettersi a posto’.