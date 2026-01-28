Taiwan, esercitazioni militari dopo le manovre militari cinesi nello Stretto

(LaPresse) – L’aeronautica di Taiwan ha condotto il secondo giorno di esercitazioni di combattimento presso la base aerea di Chiayi, simulando carichi rapidi di armi e decolli d’emergenza. Secondo il Comando delle operazioni aeree, le manovre rispondono all’aumento delle attività militari cinesi nello Stretto di Taiwan. Le esercitazioni hanno simulato l’avvicinamento di aerei militari cinesi allo spazio aereo taiwanese o l’attraversamento della linea mediana dello stretto. Una volta individuata una minaccia, radar e centri di comando ordinano il decollo immediato, con equipaggi chiamati a preparare i caccia e caricare missili entro sei minuti. Taiwan afferma che l’intensificazione dell’addestramento è necessaria per difendere la propria sovranità, respingendo le rivendicazioni territoriali della Cina sull’isola.