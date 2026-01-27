Taiwan, le esercitazioni militari in vista del Capodanno lunare

Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha condotto una serie di esercitazioni di preparazione al combattimento con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante le vacanze del Capodanno lunare e dimostrare la capacità dell’esercito di rispondere rapidamente a potenziali minacce. Martedì, le unità dell’esercito di Taichung, nella Taiwan centrale, hanno svolto esercitazioni anti-atterraggio aviotrasportato volte a contrastare improvvise incursioni nemiche e a testare misure di risposta rapida. Sotto la copertura delle forze di difesa aerea, le unità di combattimento terrestri hanno respinto gli attacchi simulati del nemico, integrando la ricognizione con droni, con veicoli terrestri e sistemi missilistici di difesa aerea. Le esercitazioni avevano lo scopo di verificare il coordinamento, la velocità e l’efficacia di combattimento delle truppe in stato di massima allerta.