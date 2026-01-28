Australia nella morsa del caldo: temperature record

(LaPresse) – Caldo record in Australia: alcune zone del Paese hanno registrato temperature record vicine ai 50 gradi Celsius durante una prolungata ondata di caldo. Le cittadine di Hopetoun e Walpeup, nello stato di Victoria, hanno toccato valori preliminari di 48,9 gradi. Se confermati, i dati supererebbero i record stabiliti nel 2009, l’anno dei devastanti incendi del Black Saturday. Non sono state segnalate vittime legate al caldo nella giornata di martedì. Le autorità dello Stato di Victoria hanno tuttavia invitato alla massima cautela i cittadini.