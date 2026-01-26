Milano-Cortina, Piantedosi: "Ice non opererà mai in Italia, polemica sul nulla"

“Quella dell’Ice a Milano-Cortina è una polemica sul nulla. In questo momento gli americani come tutti gli altri non hanno elencato le tipologie di presenze che ci saranno qui in Italia al seguito delle delegazioni. Ma voglio precisare: Ice, in quanto tale, non opererà mai in Italia. Mi sembra ovvio che siamo sufficientemente padroni della gestione dell’immigrazione e parliamo di un evento che non c’entra nulla sull’immigrazione. Se mai dovesse essere, ma parliamo di ipotesi, che singole unità di personale appartenenti a qualsiasi organizzazione di sicurezza americana espleteranno solo misure di sicurezza ravvicinata che non hanno nulla a che vedere con quello che sta generando discussioni”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della presentazione del libro “Dalla parte delle divise” alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma. “Se succederà vedremo. Per ora stiamo parlando del nulla. Una richiesta per chiedere agli Usa di escludere Ice anche dai compiti di scorta? Questo si chiede se il problema si pone. Al momento non si pone. Ove mai si dovesse verificare si faranno le valutazioni del caso” conclude il ministro.