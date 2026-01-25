Minneapolis, senatrice Klobuchar "Vogliamo l'ICE fuori dal Minnesota"

La senatrice statunitense Amy Klobuchar vuole l’ICE fuori dal Minnesota. Lo ha detto in conferenza stampa dopo che Alex Pretti, infermiere di 37 anni, è stato ucciso dagli agenti federali a Minneapolis. Un’altra tragica morte dopo quella di Renee Good del 7 gennaio scorso. “Il nostro messaggio è molto chiaro e diretto: vogliamo che l’ICE se ne vada dal Minnesota. Non ci stanno rendendo più sicuri, come dimostra il tragico omicidio di questa mattina, che la gente ha visto con i propri occhi in quel video, ma ci stanno rendendo meno sicuri”, ha affermato la rappresentante del Partito Democratico.