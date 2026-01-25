Minneapolis, proteste contro l'Ice dopo l'uccisione di Alex Pretti: "Resistere non è un crimine"

Circa mille persone si sono riunite per una manifestazione in un parco vicino al luogo in cui Alex Pretti è stato ucciso da un agente federale dell’immigrazione a Minneapolis. Alcuni hanno intonato slogan come “resistere all’ICE non è un crimine” e “osservare l’ICE non è un crimine”, riferendosi alle migliaia di persone delle Twin Cities che da mesi si organizzano per monitorare e registrare qualsiasi attività di controllo dell’immigrazione nei loro quartieri. Altri hanno intonato i nomi di Renee Good e Alex Pretti, i due residenti locali uccisi dagli agenti federali a meno di due miglia di distanza l’uno dall’altro a Minneapolis questo mese. La sparatoria ha attirato centinaia di manifestanti nelle gelide strade, aumentando le tensioni in una città già scossa da un’altra sparatoria mortale avvenuta settimane prima. La Guardia Nazionale del Minnesota stava assistendo la polizia locale sotto la direzione del governatore Tim Walz, hanno detto i funzionari. Le truppe della Guardia sono state inviate sia sul luogo della sparatoria che in un edificio federale dove i funzionari si sono scontrati quotidianamente con i manifestanti.