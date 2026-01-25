Minneapolis, Olivia Wilde condanna l'ICE: "Sono profondamente turbata dagli omicidi"

L’attrice Olivia Wilde ha condannato l’ICE, dopo che gli agenti federali hanno ucciso Renee Good e Alex Pretti, due cittadini statunitensi innocenti, a poche settimane di distanza. “Sono profondamente turbata da questa serie di omicidi che in qualche modo stiamo legittimando e normalizzando, e credo che tutti gli americani siano turbati. Ritengo che sia folle e ripugnante, e lo trovo sconcertante” ha detto a margine del Sundance Festival a Park City. ” Gli americani sono in strada a manifestare e a chiedere giustizia, e noi siamo lì con loro” ha aggiunto.