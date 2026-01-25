Alex Pretti, chi era il 37enne ucciso dagli agenti a Minneapolis

Il manifestante ucciso da un agente federale dell’immigrazione a Minneapolis è stato identificato dai suoi genitori come Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva. Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara, ha dichiarato che è stato ucciso un uomo di 37 anni, ma ha rifiutato di identificarlo. Ha aggiunto che le informazioni su ciò che ha portato alla sparatoria sono limitate.

I suoi familiari dicono che l’uomo ucciso era un infermiere di terapia intensiva presso l’Amministrazione dei Veterani che aveva molto a cuore le persone ed era sconvolto dalla repressione dell’immigrazione da parte del presidente Donald Trump nella sua città. Alex Jeffrey Pretti, questo il nome completo dell’uomo, aveva 37 anni ed era un appassionato di attività all’aria aperta che amava vivere avventure con Joule, il suo amato cane, anch’esso recentemente scomparso. Aveva partecipato alle proteste seguite all’uccisione di Renee Good da parte di un agente dell’Ice all’inizio di questo mese.

“Aveva molto a cuore le persone ed era molto turbato da ciò che stava accadendo a Minneapolis e in tutti gli Stati Uniti con l’Ice, come milioni di altre persone”, ha detto Michael Pretti, padre di Alex, “riteneva che partecipare alle proteste fosse un modo per esprimere la sua attenzione verso gli altri”.

Pretti era un cittadino statunitense, nato nell’Illinois. Come Good, dai documenti del tribunale risulta che non avesse precedenti penali e la sua famiglia ha affermato che non aveva mai avuto alcun contatto con le forze dell’ordine, se non per un paio di multe stradali.

In una recente conversazione con il figlio, i suoi genitori, che vivono nel Wisconsin, gli avevano detto di stare attento durante le proteste.

Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha dichiarato che l’uomo è stato ucciso dopo essersi “avvicinato” agli agenti della Polizia di Frontiera degli Stati Uniti con una pistola semiautomatica 9 mm. Le autorità non hanno specificato se Pretti abbia brandito la pistola, che non è visibile nel video della sparatoria girato da un passante e ottenuto dall’Associated Press.

I familiari hanno detto che Pretti possedeva una pistola e aveva il porto d’armi. Hanno detto di non averlo mai visto portarla con sé. La famiglia ha saputo della sparatoria quando è stata contattata da un giornalista dell’Associated Press. Hanno guardato il video e hanno detto che l’uomo ucciso sembrava essere loro figlio. Hanno quindi cercato di contattare le autorità del Minnesota.