Minneapolis, il Governatore Walz: "Trump, rimuovi questi agenti dal Minnesota"

La Guardia Nazionale del Minnesota assisterà la polizia locale nel mezzo dei crescenti disordini in risposta alla repressione dell’immigrazione da parte dell’amministrazione Trump, ha detto sabato il governatore Tim Walz. Un ufficiale federale dell’immigrazione ha sparato e ucciso un uomo di 37 anni, Alex Pretti, sabato a Minneapolis, attirando centinaia di manifestanti nelle strade. Il governatore Walz ha attaccato Trump: “Il sistema giudiziario del Minnesota avrà l’ultima parola su questo. Deve avere l’ultima parola. Come ho detto senza mezzi termini stamattina alla Casa Bianca, non ci si può fidare del governo federale per condurre questa indagine. Se ne occuperà lo Stato, punto”, ha detto. E ha concluso: “Donald Trump, ti invito ancora una volta a rimuovere queste forze dal Minnesota. Stanno seminando caos e violenza. Abbiamo visto violenze mortali da parte di agenti federali ancora e ancora e ancora”.