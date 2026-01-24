Minneapolis, morto uomo di 37 anni colpito dall’Ice

A Minneapolis agenti federali dell’immigrazione (Ice) hanno sparato a un uomo di 37 anni che è morto. Ne ha dato notizia Associated Press che cita un documento ospedaliero a cui ha avuto accesso. La sparatoria è avvenuta nel contesto delle proteste quotidiane diffuse nelle Twin Cities dopo l’uccisione, il 7 gennaio, della 37enne Renee Good, colpita da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement che ha sparato contro il suo veicolo.

Dopo la sparatoria una folla inferocita si è radunata e ha urlato parolacce agli agenti federali, definendoli “codardi” e intimando loro di tornare a casa. Un agente ha risposto beffardamente mentre si allontanava, dicendo loro: “Boo hoo”. Altri agenti hanno spinto dentro un’auto un manifestante che urlava.

La polizia di Minneapolis ha chiarito che l’uomo ucciso a colpi di arma da fuoco dall’Ice aveva 37 anni. Il capo della polizia, Brian O’Hara, ha affermato che, per quanto ne sa, l’unico precedente contatto dell’uomo con le forze dell’ordine era stato per delle multe stradali.

O’Hara ha affermato che il 37enne ucciso da agenti federali aveva un “permesso di porto d’armi“.

Dipartimento Sicurezza interna, uomo ucciso a Minneapolis era armato

La portavoce del dipartimento della Sicurezza interna Usa, Tricia McLaughlin, ha detto all’Associated Press in un messaggio di testo che l’uomo di 37 anni colpito dagli agenti federali dell’immigrazione a Minneapolis “era in possesso di un’arma da fuoco con due caricatori” e che la situazione era “in evoluzione”. Il dipartimento ha diffuso la foto di una pistola che, a suo avviso, avrebbe avuto con sé il 37enne.

Successivamente, in una nota, McLaughlin ha spiegato che gli agenti hanno sparato “colpi difensivi” dopo che l’uomo armato di pistola si è avvicinato e ha “resistito violentemente” quando gli agenti hanno cercato di disarmarlo.

Sparatoria a Minneapolis avvenuta vicino a dove è stata uccisa Good

La sparatoria a Minneapolis in cui è stato ucciso un uomo di 37 anni è avvenuta a poco più di un chilometro e mezzo dal luogo in cui il 7 gennaio è stata uccisa la 37enne Renee Good. L’incrocio è stato bloccato e gli agenti dell’Ice sono sul posto armati di manganelli.