Spagna, caos treni in Catalogna: il racconto della corrispondente di LaPresse

(LaPresse) Caos treni in Catalogna e nella stazione di Barcellona Sants. Il servizio ferroviario locale Rodalies è stato interamente sospeso per il maltempo dopo l’incidente avvenuto la sera di martedì 20 gennaio vicino a Gelida in cui ha perso la vita un macchinista e circa quaranta persone sono rimaste ferite, di cui cinque in modo grave. Un altro deragliamento si è verificato sempre la sera di martedì 20 gennaio nella provincia di Girona senza causare feriti. I due incidenti sono avvenuti a sole 48 ore dalla tragedia di Adamuz, in Spagna, dove due treni dell’alta velocità sono deragliati e almeno 42 persone hanno perso la vita.