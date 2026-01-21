Spagna, un morto e 37 feriti in nuovo incidente ferroviario in Catalogna

Almeno una vittima, il macchinista del treno, e 37 feriti di cui cinque in gravi condizioni. È questo il bilancio aggiornato dell’incidente ferroviario di ieri sera, martedì, lungo la tratta tra Gelida e Sant Sadurní, nella provincia di Barcellona in Catalogna. Si tratta del secondo incidente sui binari in pochi giorni in Spagna dopo quello del 18 gennaio ad Adamuz in Andalusia in cui sono morte almeno 41 persone. Secondo quanto riporta la Protezione civile catalana, oltre ai cinque feriti gravi, sei sono in condizioni meno gravi e altri 26 hanno riportato ferite lievi.

Sanchez: “Seguo con attenzione incidente ferroviario in Catalogna”

“Seguo con attenzione l’incidente ferroviario del servizio Rodalies a Gelida. Resto in attesa di sviluppi sulla situazione e sul lavoro dei servizi di emergenza. Tutto il mio affetto e la mia solidarietà alle vittime e alle loro famiglie”, ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez dopo il deragliamento del treno.

Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida.



Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia.



Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias. https://t.co/mpZ5jUiNLm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 20, 2026

Deragliato in Catalogna anche un secondo treno, non risultano feriti

Ieri sera inoltre, secondo quanto ha riferito il servizio ferroviario locale Rodalies, in Catalogna è deragliato anche un secondo treno, tra le stazioni di Blanes e Maçanet nella provincia di Girona. Al momento non risultano feriti in questo secondo incidente, causato dalla caduta di alcune rocce sui binari a seguito delle forti piogge che hanno colpito la zona.