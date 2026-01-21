Accesso Archivi

Anguillara, procuratore: “Versione Carlomagno incerta, tempistica delitto non quadra”

LaPresse

(LaPresse) Cosa non ci torna? “La tempistica della fase esecutiva del delitto. Non torna che in 45 minuti ci sia stata una discussione che è degenerata in aggressione, accoltellamento, pulizia del bagno, delle scale, del vano e il trasferimento del corpo del bagagliaio, ritorno in casa, pulizia, ritorno in macchina e riporto in azienda. Ci lavoreremo”. Così il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori parlando con i giornalisti al termine dell’udienza di convalida del fermo di Claudio Carlomagno accusato di femminicidio e occultamento di cadavere della moglie ad Anguillara Sabazia. Il procuratore ha definito la versione di Carlomagno “incerta”.