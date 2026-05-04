Flotilla, Piantedosi: "Sottoscrivo parole La Russa, obiettivo non è portare aiuti"

“Sottoscrivo pienamente”. Con queste parole il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto proprie le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sull’utilità delle missioni come quella della Flotilla per Gaza, nel corso della presentazione del libro “Dalla parte delle divise”, scritto con la giornalista Annalisa Chirico, alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Piantedosi ha parlato della “visibilità” di iniziative simili, definendo quella della Flotilla “una iniziativa che aveva poco l’obiettivo di portare veramente aiuti, comunque irrisori rispetto a quelli che abbiamo dato come governo italiano”.