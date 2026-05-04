Lipsia, auto sulla folla: almeno due morti. Arrestato il conducente

Almeno due persone sono morte e altre sono rimaste ferite dopo che un’auto lanciata ad alta velocità ha colpito un gruppo di pedoni nel centro di Lipsia, in Germania. E’ avvenuto in Grimmaische Strasse, una via commerciale che collega Augustusplatz con la piazza del mercato. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze e ivigili del fuoco. I negozi nella zona pedonale sono stati chiusi e la zona transennata. Il conducente dell’auto è stato arrestato. Un giornalista dell’emittente Mr presente sul posto ha riferito, citando testimoni oculari, che l’auto procedeva a una velocità compresa tra i 70 e gli 80 km/h. Si tratterebbe apparentemente di una Volkswagen Taigo grigia. Secondo il quotidiano Leipziger Volkszeitung, l’auto è stata fermata da un dissuasore a scomparsa. Durante la corsa, hanno riferito testimoni. una donna si trovava aggrappata sul parabrezza dell’auto.