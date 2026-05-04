Internazionali d'Italia, Musetti e Berrettini si scaldano: è già entusiasmo tra i tifosi

Sono cominciati lunedì gli Internazionali d’Italia a Roma con le prequalfiche. Il torneo non è mai stato forse così attesi come quest’anno: tutto sembra girare per il verso giusto pervedere un italiano vincere la finale maschile, con gli occhi puntati naturamente su Jannik Sinner. Con Carlos Alcaraz fuori gioco per un infortunio al polso destro, l’altoastesino sembra imbattibile in questa fase. Il numero 3 al mondo Alexander Zverev è stato sonoramente battuto dall’azzurro nella finale del Masters 1000 di Madrid, subendo la nona sconfitta consecutiva. Al Foro Italico l’entusiasmo dei tifosi è già alto e si godono Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, già in campo ad allenarsi in attesa di Sinner. Il sorteggio, tenutosi in Piazza del Popolo, ha messo nel secondo turno il romano contro l’australiano Alexei Popiryn mentre il carrarino avrà di fronte il vincente del match tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e un qualificato. Sinner sfiderà il vincente del match tra l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Alex Michelsen.