Federica Torzullo, il marito Carlomagno rende piena confessione

È in corso la convalida del fermo di Claudio Agostino Carlomagno, alla presenza del procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori. Secondo quanto apprende LaPresse, l’uomo starebbe rendendo piena confessione. Carlomagno è accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo e dell’occultamento del cadavere ad Anguillara Sabazia. È attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia.

La donna uccisa fra l’8 e l’alba del 9 gennaio

Secondo i pm, la vittima sarebbe stata uccisa in casa “tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime luci del 9 gennaio“. L’uomo poi avrebbe trasportato il corpo nella ditta familiare. Sono state trovate tracce di sangue “all’interno della macchina“, “sui vestiti da lavoro dell’indagato, sul pavimento dell’ingresso, nella cabina armadio della camera da letto di Federica, sul manico del badile e sul mezzo meccanico all’interno del magazzino della ditta di famiglia e, infine, su un asciugamano trovato all’interno di una cava per inerti”.