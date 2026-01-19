Treni deragliati in Spagna, residente di Adamuz : "Film dell'orrore, abbiamo salvato 15 persone col quad"

“Era un film del terrore, non avevo mai visto nulla di simile in vita mia, dovevi camminare sopra i cadaveri, mai visto nulla di simile”. E’ il racconto ai microfoni di LaPresse di Javier Mesones, residente di Adamuz, che con un amico ha dato una mano ai soccorsi dopo il deragliamento di due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, avvenuto domenica sera vicino ad Adamuz, Cordova. “Noi, tra i miei compagni e io abbiamo salvato circa 15 persone, con il quad o camminando. Io quando serviva scendevo dal quad, mettevo sopra i feriti, o i sanitari, li portavamo dentro perché assistessero i feriti, io stavo lì aiutando come potevo, lui andava fuori per portare feriti all’ambulanza, veniva e andava”, ha aggiunto.