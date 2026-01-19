Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti e 152 feriti – La diretta

Un grave incidente ferroviario in Spagna ha causato 39 morti e 75 feriti. La tragedia è avvenuta vicino Adamuz, nella provincia di Cordoba, dove due treni dell’alta velocità sono deragliati. Il ministro dei Trasporti iberico Oscar Puente ha riferito che al momento non si conoscono le cause del sinistro. “Tutti gli esperti in materia ferroviaria sono straniti da questo incidente, è molto strano e molto difficile da spiegare”, ha affermato spiegando che il treno era nuovo e anche i binari erano stati rinnovati nel maggio 2025 con un investimento di 700 milioni di euro.
Sono 152 in totale le persone rimaste ferite nel grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia spagnola di Cordova. Lo riferiscono fonti della Guardia civil, aggiungendo che 5 dei feriti sono ricoverati in ospedale in condizioni molto gravi e 24 in condizioni gravi.
È salito a 39 morti e almeno 73 feriti il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera vicino alla località di Adamuz, nella provincia spagnola di Cordova. Lo riporta El Pais citando fonti vicine all’indagine sulla tragedia. Settantatré persone rimangono ricoverate in ospedale, 24 delle quali in gravi condizioni, tra cui quattro minori.
“Continuiamo a seguire con grande preoccupazione il grave incidente tra due treni ad alta velocità ad Adamuz”. Lo affermano i sovrani di Spagna, Felipe e Letizia sul profilo X della Casa reale. “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici dei defunti, nonché il nostro affetto e i nostri auguri di pronta guarigione ai feriti”, si legge nel messaggio.
“Con grande tristezza apprendo dell’incidente ferroviario che è avvenuto in Andalusia, dove due treni ad alta velocità sono deragliati. L’Italia è vicina al dolore della Spagna per questa tragedia. I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Il governatore dell’Andalusia Juanma Moreno ha dato un aggiornamento sul bilancio di vittime e feriti nell’incidente ferroviario ad Adamuz, nella provincia di Cordova. Moreno ha affermato che al momento sono 75 le persone ricoverate negli ospedali del territorio, 15 delle quali sono in gravi condizioni. “Ringrazio gli operatori sanitari per il loro intervento immediato”, ha aggiunto in un punto stampa.
“Oggi è una notte di profondo dolore per il nostro Paese a causa del tragico incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz”. Lo ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez. “Desidero esprimere le mie più sincere condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime. Nessuna parola può alleviare una sofferenza così grande, ma voglio che sappiate che tutto il Paese è al vostro fianco in questo momento così difficile”, ha aggiunto, sottolineando che “tutti i servizi di emergenza stanno lavorando in modo coordinato senza sosta”.
Il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente ha riferito che al momento non si conoscono le cause che hanno fatto deragliare il treno Iryo nella provincia di Cordova e che “è strano” che questo incidente si sia verificato poiché “il treno era praticamente nuovo” e anche i binari erano stati rinnovati con lavori conclusi a maggio e un investimento di 700 milioni di euro. Inoltre l’incidente è avvenuto su un “rettilineo”. “Tutti gli esperti in materia ferroviaria sono straniti da questo incidente, è molto strano e molto difficile da spiegare”, ha detto Puente in conferenza stampa.
Puente ha affermato che spera che le indagini facciano presto chiarezza sull’accaduto. Il ministro ha confermato la cifra di 21 vittime che però, ha detto, “non può essere data per definitiva”. I feriti gravi, ha affermato “sono 30 e sono già stati trasferiti negli ospedali”. Puente ha spiegato che nei vagoni caduti dal terrapieno di 4 metri c’erano in totale 53 persone.Il ministro ha detto che se nel momento del deragliamento dei vagoni del treno Iryo non fosse passato un treno in direzione opposta “probabilmente ora non staremmo parlando di vittime”.
L’assessore alla Presidenza, alla Salute e alle Emergenze della Regione dell’Andalusia, Antonio Sanz Cabello, ha affermato in dichiarazioni alla stampa che si registrano una ventina di vittime mortali e 73 feriti a seguito dell’incidente ferroviario avvenuto nella provincia di Cordoba. Tre vagoni del treno, ha affermato, sono precipitati da un terrapieno di quattro metri. “Le cifre potrebbero aumentare, non escludiamo che la situazione possa diventare ancora più complessa, né che ci sia un numero maggiore di vittime e un numero significativo di feriti gravi”, ha affermato, sottolineando la complessità delle operazioni di soccorso per liberare i passeggeri rimasti intrappolati.