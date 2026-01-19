Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti e 152 feriti – La diretta

Un grave incidente ferroviario in Spagna ha causato 39 morti e 75 feriti. La tragedia è avvenuta vicino Adamuz, nella provincia di Cordoba, dove due treni dell’alta velocità sono deragliati. Il ministro dei Trasporti iberico Oscar Puente ha riferito che al momento non si conoscono le cause del sinistro. “Tutti gli esperti in materia ferroviaria sono straniti da questo incidente, è molto strano e molto difficile da spiegare”, ha affermato spiegando che il treno era nuovo e anche i binari erano stati rinnovati nel maggio 2025 con un investimento di 700 milioni di euro.

Incidente ferroviario in Spagna – La diretta Inizio diretta: 19/01/26 07:00 Fine diretta: 19/01/26 23:00