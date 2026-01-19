Treni deragliati in Spagna, la Guardia Civil: "Siamo concentrati a identificare le vittime"

La Guardia Civil, in questo momento, è concentrata nell’identificare le vittime dell’incidente che ha coinvolto due treni in Andalusia, Spagna. Lo ha confermato a LaPresse la portavoce Rosa Reina. “Ci sono cinque punti in cui i familiari diretti possono essere assistiti e dove si raccolgono informazioni per identificare le vittime, a Madrid, Siviglia, Huesca, Cordova e Malaga” ha riferito la portavoce della Guardia Civil. “Al momento il dato che abbiamo parla di 39 morti e 139 feriti, di cui cinque molto gravi”.