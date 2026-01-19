Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 19 gennaio 2026

Ultima ora

Treni deragliati in Andalusia: il racconto della corrispondente di LaPresse in Spagna

LaPresse
LaPresse

Il racconto della corrispondente di LaPresse in Spagna, Lucrezia Clemente, sul luogo dell’incidente ferroviario ad Adamuz, in Andalusia. Gli abitanti intervenuti per prestare i primi soccorsi hanno parlato di uno scenario da film dell’orrore. Mentre la Guardia Civil è ancora al lavoro sul posto per effettuare rilievi e ricostruire la dinamica del deragliamento, il presidente della Renfe, la società ferroviaria pubblica spagnola  –  Alvaro Fernandez Heredia – ha categoricamente escluso l’errore umano.