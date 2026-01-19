Treni deragliati in Andalusia: il racconto della corrispondente di LaPresse in Spagna

Il racconto della corrispondente di LaPresse in Spagna, Lucrezia Clemente, sul luogo dell’incidente ferroviario ad Adamuz, in Andalusia. Gli abitanti intervenuti per prestare i primi soccorsi hanno parlato di uno scenario da film dell’orrore. Mentre la Guardia Civil è ancora al lavoro sul posto per effettuare rilievi e ricostruire la dinamica del deragliamento, il presidente della Renfe, la società ferroviaria pubblica spagnola – Alvaro Fernandez Heredia – ha categoricamente escluso l’errore umano.